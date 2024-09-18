وزير الخارجية الأمريكي يزور مصر

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل و”حركة حماس”.

ووفق “فرانس برس”، “من المقرّر أن يجتمع “بلينكن” في القاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما سيشارك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في “ترؤس افتتاح الحوار الاستراتيجي الأميركي-المصري”.

ووفقاً لواشنطن، “يهدف هذا الحوار الاستراتيجي، إلى “تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية، فضلا عن توطيد العلاقات بين شعبي البلدين من خلال الثقافة والتعليم”.

ويحسب وكالة “فرانس برس”، “يعترف المسؤولون الأمريكيون، “بأنّهم لا يتوقعون حدوث اختراق خلال المحادثات التي سيجريها بلينكن في القاهرة”، غير أن الأخير “بلينكن” يريد من خلال زيارة مصر “مواصلة الضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق (هدنة)”.

هذا وتؤدي مصر إلى جانب كل من الولايات المتحدة وقطر، دورا أساسيا في الوساطة الجارية لوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

يذكر أن “هذه الزيارة العاشرة لـ”بلينكن” إلى المنطقة منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس قبل نحو عام، ولن تشمل الزيارة إسرائيل أو أية دولة أخرى”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت أن “بلينكن” سيبحث مع المسؤولين المصريين “الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويخفّف معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في إرساء أمن إقليمي أوسع نطاقا”.

وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة لليوم 348 إلى 41252 قتيلا و 95497 جريحاً.