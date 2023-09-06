وزير الخارجية الأمريكي يصل كييف في زيارة مفاجئة

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء زيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف سيعلن خلالها عن “تمويل أمريكي جديد لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار”، وفقا لمسؤول كبير في الخارجية الأمريكية.

ونقلت وكالة فرانس برس” عن المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله خلال الرحلة إلى كييف: “نتوقع أن يعلن وزير الخارجية عن تمويل أمريكي جديد لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار”.

وخلال اجتماعاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزرائه دنيس شميغال ووزير خارجيته دميترو كوليبا، سيبحث الوزير الأمريكي الاحتياجات الأوكرانية خصوصا في مجال المساعدة العسكرية.

وفور وصوله إلى كييف، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا على المدى الطويل حتى تمتلك قوة ردع.

وقال بلينكن: “سندعم أوكرانيا بما تحتاجه لنجاح الهجوم المضاد”، وذلك مع دخول الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا على القوات الروسية شهره الرابع دون تحقيق مكاسب كبيرة.

وتستغرق زيارة بلينكن يومين، حيث سيقضي الليل في أوكرانيا للمرة الأولى منذ ما قبل الغزو الروسي في فبراير 2022.