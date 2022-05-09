وزير الخارجية الأوكراني يُعرب عن تقديره للدعم الليبي لبلاده

تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مكالمة هاتفية، من نظيرها وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالخارجية الليبية، بأن المكالمة استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات.

من جانبه عبر وزير الخارجية الأوكراني عن كامل تقديره على دعم دولة ليبيا لبلاده في الحرب التي تشنها روسيا عليها؛ مثمناً دور وجهود وزيرة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن دولة ليبيا حليف وصديق دائم لأوكرانيا مشيداَ بدورها الجوهري في المنطقة ودول الجوار.

من جانبها عبرت الوزيرة عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا، وناقش الطرفان سبل تعزيز آفاق علاقات التعاون المستقبلي بين البلدين لاسيما القطاع التجاري والغذائي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.