وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث في الخرطوم تطبيع العلاقات

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الخميس محادثات في الخرطوم مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى السودان.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي الذي وصل البلاد اليوم في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا، بحث سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية.

وأعلنت إسرائيل أن وزير خارجيتها إيلي كوهين أجرى زيارة دبلوماسية وصفتها بالـ”تاريخية” إلى الخرطوم، الخميس، على طريق توقيع اتفاق سلام بين البلدين في واشنطن.

وأفاد بيان الخارجية الإسرائيلية أن كوهين التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان.

وأوضح البيان أن الزيارة تهدف إلى “توقيع اتفاق سلام مع السودان في وقت لاحق من هذا العام”.

وتابع: “خلال الزيارة التي تمت بموافقة الولايات المتحدة، وضع الطرفان اللمسات الأخيرة على نص الاتفاق، ومن المتوقع أن يتم حفل التوقيع بعد نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية سيتم تشكيلها كجزء من عملية الانتقال الجارية في البلاد”.

وأشار البيان الإسرائيلي إلى أن كوهين رافقه في رحلة الخرطوم مدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي، ونائب مدير عام وزارة الخارجية رئيس قسم إفريقيا شارون بار لي، ورئيس وكالة ماشاف إسرائيل للتعاون الإنمائي الدولي في وزارة الخارجية إينات شلين، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية تال بيكر.

و”خلال المناقشات تحدث كوهين عن رغبة إسرائيل في المساعدة في جهود التنمية في السودان لصالح الشعب السوداني، في مجموعة متنوعة من المجالات المدنية، بما في ذلك الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والزراعة وغيرها”.

وتابع البيان: “قدم وزير الخارجية لمضيفيه برنامج مساعدات للسودان، الذي سيركز على المشاريع وبناء القدرات في مجالات المساعدات الإنسانية وتنقية المياه والطب العام”.

يُذكر أن السودان وافق على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق عام 2020 بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى جانب اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب.