وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى واشنطن لتوقيع «معاهدة السلام» مع إسرائيل

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكيان الصهيوني والإمارات توصلتا إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما.

وصل عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للتوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات والكيان الصهيوني بعد غد الثلاثاء.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وكالة أنباء الإمارات بأن الوفد المرافق لوزير الخارجية يضم عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، وسلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقبل أسبوعين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات والكيان الصهيوني.

وفي 11 سبتمبر الجاري سارت مملكة البحرين على خطى الإمارات، معلنة عن التطبيع مع الكيان الصهيوني.