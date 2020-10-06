وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره الإسرائيلي في متحف «الهولوكوست» ببرلين

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي آشكينازي بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، في أول لقاء يجمعهما علنا منذ توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، في متحف الهولوكوست في العاصمة الألمانية برلين.

وعقب اللقاء، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، عقد الوزيرين اجتماعا مع مضيفهما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وفي برلين، يُنتظر أن يجري كل من عبد الله بن زايد وغابي آشكينازي مباحثات حول قضايا مرتبطة باتفاق التطبيع بين بلديهما، كالتعاون في المجال الدبلوماسي وفي مجالات الطاقة والمياه والطيران والتكنولوجيا، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصادر إعلامية.

يُشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وقَّعتا في منتصف سبتمبر الماضي اتفاق تطبيع العلاقات بينهما.