وزير الخارجية الإيراني يتوجّه إلى دمشق

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيانوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن “أمير عبد اللهيان”، غادر مسقط صباح اليوم الاثنين إلى دمشق، للتباحث والتشاور مع كبار المسؤولين في سوريا.

وكان وزير الخارجية الإيراني وصل إلى العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد أمس الأحد، وعقد اجتماعات منفصلة مع وزير خارجية عمان والمتحدث باسم

“حركة أنصار الله” اليمنية.

كما عقد وزيرا خارجية الجانبين مؤتمرا صحفيا مشتركا وعرضا مواقف ووجهات نظرهما بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الهامة.

وتأتي الزيارة بعد أسبوع من قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في سوريا.