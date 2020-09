وزير الخارجية الإيراني يصف نظيره الأمريكي بـ«الكاذب»

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، بـ”الكاذب والمخادع والسارق”.

وقال ظريف في تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن وزير الخارجية الأمريكي “هدد العالم بسبب رفضه إعادة العقوبات ضد إيران”.

وأضاف: “العالم يؤكد أنه لن تتم إعادة أي عقوبات من قبل مجلس الأمن. لكن السيد كذبنا وخدعنا وسرقنا يهدد بمعاقبة العالم الذي يرفض العيش في واقعه الموازي”.

واعتبر الوزير الإيراني أن على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، “أن يغير نهجه قبل أن يحول بومبيو إلى مصدر سخرية عالمي”.

The world says NO Security Council sanctions were restored.

But Mr. "We lied, We cheated, We stole" threatens to punish a world that refuses to live in his parallel universe.@realDonaldTrump should change tack before @SecPompeo further turns #MAGA into a global laughing stock. pic.twitter.com/PeOgJRR2SZ

— Javad Zarif (@JZarif) September 20, 2020