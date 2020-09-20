وزير الخارجية الإيراني يصف نظيره الأمريكي بـ«الكاذب»

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 20:01 | آخر تحديث: 20 سبتمبر 2020 - 20:06 نُشر: الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 20:01
دولي
رويترز
بومبيو هدد العالم بسبب رفضه إعادة العقوبات ضد إيران

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، بـ”الكاذب والمخادع والسارق”.

وقال ظريف في تغريدات عبر حسابه على تويتر، إن وزير الخارجية الأمريكي “هدد العالم بسبب رفضه إعادة العقوبات ضد إيران”.

وأضاف: “العالم يؤكد أنه لن تتم إعادة أي عقوبات من قبل مجلس الأمن. لكن السيد كذبنا وخدعنا وسرقنا يهدد بمعاقبة العالم الذي يرفض العيش في واقعه الموازي”.

واعتبر الوزير الإيراني أن على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، “أن يغير نهجه قبل أن يحول بومبيو إلى مصدر سخرية عالمي”.

وتابع: “المشكلة مع المهوسين بالأساطير، الذين لا يستطيعون أن يساعدوا أنفسهم في التعامل مع كذبهم المرضي، تتمثل في أنهم عمليا يفقدون أنفسهم في شبكة الخداع التي يصنعوها بذاتهم”.

هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ليل السبت/الأحد، عن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بمبادرة أحادية من واشنطن، وذلك بحجة أن طهران كانت تنتهك معايير الصفقة النووية مع “سداسية” الوسطاء الدوليين، فيما هدد الأطراف التي لن تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات التقييدية بأنها “ستواجه عواقب”.

آخر تحديث: 20 سبتمبر 2020 - 20:06
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