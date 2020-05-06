وزير الخارجية الإيطالي يُجدّد دعم بلاده لحكومة الوفاق وللمسار السياسي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وجدّد الوزير الإيطالي دعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطني وللمسار السياسي.

كما جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة في كلا البلدين لمواجهة جائحة كورونا، حيث أشاد الوزير الإيطالي بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها حكومة الوفاق في مواجهة تداعيات هذه الجائحة، وفق قوله.



وعبر دي مايو عن الشكر والامتنان لما أعلنته ليبيا من تضامن مع الشعب الإيطالي في مواجهة أزمة كورونا، وما قدمته حكومة الوفاق من دعم للجهود الإيطالية، متمنيا للشعب الليبي السلامة.

هذا واتفق الجانبان على التعاون وتنسيق الجهود المبذولة في البلدين لمنع تفشي هذا الوباء.

على صعيد آخر تطرقت المحادثة الهاتفية لعملية “إيريني”، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط بهدف فرض حظر على تدفق الأسلحة إلى ليبيا، حيث جدد رئيس المجلس الرئاسي الاعتراض على اقتصار عملية المراقبة على البحر، مؤكداً على ضرورة أن تكون العملية متكاملة براً وجواً وبحراً.

وأشار السراج إلى أنه تم إرسال مذكرة بالخصوص إلى الاتحاد الأوروبي.

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