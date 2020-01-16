وزير الخارجية البريطاني يُؤكد التزام بلاده بالعمل على إنهاء الحرب في ليبيا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مساء الخميس، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن المكالمة تناولت مستجدات الوضع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأكد الوزير البريطاني خلال المكالمة على التزام بلاده بالعمل على إنهاء الحرب، وإيقاف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا.

كما أكد على أهمية مؤتمر برلين وما يستهدفه من تحقيق توافق دولي حول إنهاء الأزمة.

من جانبه عبر “السراج” عن تقديره للموقف البريطاني تجاه الأزمة الليبية، وشرح تطورات الوضع الراهن والتداعيات الخطيرة للعدوان على طرابلس، آملا أن يخرج مؤتمر برلين بنتائج إيجابية على طريق إعادة الاستقرار وبناء الدولة المدنية.