وزير الخارجية التركي: لا نريد مواجهة مع إسرائيل في سوريا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، “إن تركيا لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا”.

وقال فيدان، في مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل: “إن تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار إقليمي في المستقبل”.

وذكر “أنه إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق والتي تعد حليفا وثيقا إلى تركيا، ترغب في التوصل إلى “تفاهمات معينة” مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص”.

يأتي هذا “بينما كثفت إسرائيل الغارات الجوية على سوريا ليل الأربعاء-الخميس، وأعلنت أن الهجمات هي تحذير للسلطات الجديدة في دمشق، كما اتهمت أنقرة بمحاولة فرض وصايتها على سوريا”.

وكان كشف مسؤول إسرائيلي لصحيفة “جيروزالم بوست”، أن “الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل سوريا كانت تهدف إلى “إيصال رسالة مباشرة إلى تركيا”.

وحذر المسؤول الإسرائيلي أنقرة، من “إقامة قاعدة عسكرية في البلاد أو التدخل في النشاط الإسرائيلي في الأجواء السورية”.