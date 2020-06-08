وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي يُؤكدان على دعم التسوية في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، تصميمهما على تقديم المساعدة لتهيئة الظروف اللازمة للمصالحة بين الأطراف الليبية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، جرى بين الوزيرين اليوم الاثنين،

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزارة الخارجية الروسية قولها، في بيان أصدرته إثر المكالمة بين لافروف ونظيره التركي، إنهما تبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، و”أكدا عزمهما المشترك على تقديم المساعدة في تهيئة الظروف الملائمة للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا لصالح التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة” في هذا البلد.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا أيضا “ضرورة تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بأسرع وقت”.