وزير الخارجية التركي يرد على السيسي «سرت والجفرة» كيف تعتبران خط أحمر

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 25 يونيو 2020 - 11:50 | آخر تحديث: 25 يونيو 2020 - 15:30 نُشر: الخميس، 25 يونيو 2020 - 11:50
ليبيا
إنترنت
جاويش أوغلو يرد على السيسي المدينتان بعيدتان عن الحدود المصرية.

في رد واضح وصريح على التهديد الضمني الذي أدلى به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رد مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي بقوله : إن القاهرة تتصرف بناء على توجيهات فرنسا والإمارات.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أوغلو قوله، فى حديثه لإذاعة محلية: “هاتان المدينتان (سرت والجفرة) بعيدتان عن الحدود المصرية، تقعان وسط البلاد، فكيف تعتبران خطا أحمرا لمصر؟”.

وعن أسباب تصنيف السيسي لهاتين المدينتين بالخط الأحمر أوضح أوغلو: “القاهرة تتصرف بناء على توجيهات فرنسا والإمارات، والسيسي يعمل نيابة عن أطراف أخرى، أو لديه أطماع في الأراضي الليبية”.

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وأكد الوزير التركي على أن حكومة الوفاق الوطني، باتت تحظى بدعم دول كثيرة في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما بدأت الكفة تميل لصالحها مؤخرا، “وهذا الوضع بات يُقلق الإمارات وفرنسا على وجه الخصوص”.

آخر تحديث: 25 يونيو 2020 - 15:30
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