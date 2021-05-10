وزير الخارجية التركي يصل السعودية في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أوغلو قوله، إنه يزور السعودية لبحث العديد من “القضايا العامة التي تهم المنطقة”.

وأضاف أنه مباحثاته في المملكة ستشمل أيضاً العلاقات الثنائية، والاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وما يتعرض له الفلسطينيون من ظلم، بحسب تعبيره.

من جانبها، قالت الخارجية التركية في بيان، إن زيارة تشاووش أوغلو إلى الرياض، ستستمر ليومين، يلتقي خلالها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.