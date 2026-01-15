وزير الخارجية التركي يهاجم رئيس وزراء اليونان!

شن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هجومًا حادًا على رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، على خلفية علاقته مع إسرائيل، وكشف في تصريحاته أسباب عدم إمكانية تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب.

وخلال لقاء رسمي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية في إسطنبول، أشار فيدان إلى ما وصفه بالعزلة السياسية التي تعيشها إسرائيل على الساحة الدولية، وقال: “بجريرة عدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تظهر على الشاشات يوميًا حالات وفاة بين الأطفال والنساء وكبار السن نتيجة البرد والجوع ونقص الدواء والعلاج”.

وأضاف: “استمرار هذه الأوضاع يجعل تطبيع العلاقات مع إسرائيل مستحيلًا، ليس فقط بالنسبة لنا، بل بالنسبة لعدد من الدول”.

وأوضح وزير الخارجية التركي: “باستثناء رئيس الوزراء اليوناني، لا يُلاحظ حضور أي رؤساء حكومات آخرين في تل أبيب أو التقاط صور رسمية هناك، والقادة الأوروبيون يضعون في حساباتهم قواعد الانتخابات وعدم الانغماس في صور رسمية قد تثير الانتقادات داخليًا”.

وجاءت تصريحات فيدان على خلفية تعزيز “التحالف الثلاثي” بين إسرائيل واليونان وقبرص، حيث ذكرت صحيفة معاريف أن الدول الثلاث وقعت على خطة عمل عسكرية واسعة لعام 2026، تشمل إنشاء قوة رد سريع مشتركة وتنفيذ تدريبات بحرية وجوية تهدف إلى “كبح نفوذ أنقرة في المنطقة”.

ويُنظر إلى هذا التحالف من قبل تركيا كخطوة معادية تهدف إلى زعزعة توازن القوى الإقليمي، وتتفاقم التوترات بسبب التدهور غير المسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، بعد وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بـ”جزار غزة”، وإصدار قرار بتجميد التجارة مع إسرائيل وتصعيد الخطاب السياسي ضدها.

كما أعربت أنقرة عن غضبها تجاه صفقات الأسلحة اليونانية التي تضمنت شراء ذخائر إسرائيلية، ما زاد من التوتر بين تركيا واليونان رغم هدوء نسبي في العلاقات خلال العامين الماضيين.