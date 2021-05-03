وزير الخارجية التركي يُجدد من طرابلس دعم بلاده للحكومة الليبية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية، في سبيل المحافظة على أمن واستقرار ليبيا.

وأوضح الوزير التركيفي مؤتمر صحفي مشترك، بطرابلس اليوم الاثنين، مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أن لقاءه مع رئيس الحكومة اليوم تم خلاله التطرق إلى مذكرة التفاهم البحرية واختصاصاتها، والخطوات المتخذة حيالها في المستقبل.

كما بيّن أوغلو أن المحادثات تضمنت الآلية المناسبة لعودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا.

من جهتها أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، حرص ليبيا على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين.

وأشادت المنقوش بدعم تركيا للقطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدة على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين.

كما دعت وزيرة الخارجية تركيا إلى التعاون مع ليبيا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وأبدت المنقوش حرصها على أن تتعاون تركيا مع الحكومة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا، حسب قولها.