وزير الخارجية التركي يُجدد من طرابلس دعم بلاده للحكومة الليبية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية، في سبيل المحافظة على أمن واستقرار ليبيا.
وأوضح الوزير التركيفي مؤتمر صحفي مشترك، بطرابلس اليوم الاثنين، مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، أن لقاءه مع رئيس الحكومة اليوم تم خلاله التطرق إلى مذكرة التفاهم البحرية واختصاصاتها، والخطوات المتخذة حيالها في المستقبل.
كما بيّن أوغلو أن المحادثات تضمنت الآلية المناسبة لعودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا.
من جهتها أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، حرص ليبيا على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين.
وأشادت المنقوش بدعم تركيا للقطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدة على إقامة علاقات مميزة مع تركيا بما يخدم مصلحة البلدين.
كما دعت وزيرة الخارجية تركيا إلى التعاون مع ليبيا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وأبدت المنقوش حرصها على أن تتعاون تركيا مع الحكومة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية في إطار دعم سيادة ليبيا، حسب قولها.
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