وزير الخارجية التونسي: نؤكد دعمنا الثابت لجهود «الأمم المتحدة» في ليبيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النفطي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “UNSMIL” هانا تيته، في إطار زيارة خُصصت للتشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى دفع العملية السياسية نحو الأمام.

وشكّل اللقاء فرصة جدد خلالها وزير الخارجية التونسي تأكيد موقف بلاده الثابت الداعم لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مثمّنًا المساعي التي تبذلها “UNSMIL” لإعادة تفعيل خارطة الطريق الأممية بمختلف ركائزها، ومنوّهًا بدور الأمم المتحدة في دعم تطلعات الشعب الليبي نحو تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة الأراضي الليبية وتصون مقدراتها الوطنية.

وأكد الوزير أهمية “الحوار المهيكل” باعتباره ركيزة أساسية في تنفيذ خارطة الطريق الأممية، مرحّبًا بعقد الاجتماع الثالث لآلية الحوار المصغّر 4+4، الذي التأم في تونس بتاريخ 04 يونيو 2026، ضمن مسارات التشاور السياسي بين الأطراف الليبية.

وجدد وزير الخارجية التونسي التأكيد على التزام بلاده المستمر بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار، معتبرًا إياها إطارًا فعّالًا للتنسيق والحوار البنّاء بين الدول الشقيقة، وتجسيدًا لحرصها على دعم المسار السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يفضي إلى حل سياسي شامل ودائم يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويبتعد عن أي تدخل خارجي.

من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيته عن تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدمه تونس لجهود البعثة الأممية، مشيدةً بمواقفها المتزنة والبنّاءة، وبالدور المحوري الذي تضطلع به في تشجيع الحوار وتعزيز التوافق بين الأطراف الليبية.

وأكدت هانا تيته حرصها على مواصلة التنسيق مع تونس وسائر الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، وتكثيف الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تلبي تطلعات الشعب الليبي، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي.