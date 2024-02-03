وزير الخارجية الجزائري يصل العاصمة طرابلس

وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والوفد المرافق له، صباح اليوم إلى مطار معيتقية الدولي في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق هل، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور ومدير إدارة المراسم ومدير إدارة الشؤون العربية ومدير إدارة الإعلام الخارجي.

وعبر وزير خارجية الجزائر لدى لوصوله، عن سعادته بوجوده في#ليبيا مؤكدا عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأفاد وزارة الخارجية الجزائرية بأن عطاف يحمل رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن والتعاون بين الجزائر وليبيا، والحفاظ على تقاليد التشاور والتنسيق وتكثيفها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين واستقرار المنطقة وجوارها الإقليمي.