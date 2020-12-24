وزير الخارجية الروسي يلتقي «سيالة» نهاية الشهر في موسكو

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيعقد يوم 30 ديسمبر في موسكو اجتماعا مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن زاخاروفا قولها، في إفادة صحفية: “في 30 ديسمبر، سيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي. وسيقوم بزيارة عمل إلى موسكو”.

ومن المقرر خلال الاجتماع المقبل تبادل وجهات النظر حول الوضع في ليبيا، وما حولها، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز نظام وقف إطلاق النار.

وأعلنت زاخاروفا، اليوم الخميس، نفي بلادها الاتهامات بأنها دعمت هجوم قوات حفتر في طرابلس عام 2019.

وأضافت زاخاروفا للصحفيين: “منذ بداية المواجهة المسلحة بين شرق ليبيا وغربها، شاركت روسيا بشكل فاعل في الجهود الدولية لحلها، وتقوم بذلك في مختلف المحافل الدولية.. ونتواصل مع جميع الأطراف الليبية، ونحثهم على إنهاء الصراع بين الأشقاء ونرفض التلميحات التي تقول إن بلادنا دعمت هجوم حفتر في طرابلس في عام 2019”.

وتأتي تصريحات زخاروفا، رداً على الانتقادات الموجهة من قبل الولايات المتحدة لروسيا بشأن “الملف الليبي”.

وأوضحت أن واشنطن هي التي “نفذت عدواناً مسلحاً سافراً” ضد هذه الدولة العربية، حسب وصفها.

كما أشارت زاخاروفا، إلى أنه بعد هذه الأحداث: “انسحبت الولايات المتحدة نفسها فعلياً لفترة طويلة من تسوية الأزمة التي نشأت بسبب خطأها”.