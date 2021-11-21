«وزير الخارجية السويسري» يؤكد دعم بلاده لانتخابات ديسمبر المقبل

أكد وزير خارجية السويسري إجنازيو كاسيس استمرار دعم بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، والاستحقاق الانتخابي المزمع إجراءها في ديسمبر القادم.

وبحث كاسيس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رؤية السلطات المحلية وجاهزيتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، والدور الإيجابي الذي لعبته سويسرا في رعاية وقف إطلاق النار والاتفاق السياسي.

من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن المجلس الرئاسي والحكومة ساهمتا بتوحيد مؤسسات الدولة، ووقف إطلاق النار، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية الشهر القادم.