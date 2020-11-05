وزير الخارجية الفرنسي: العلاقة بين أوروبا وأمريكا بعد «الانتخابات» لن تعود إلى سابق عهدها

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أكد أنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بناء “علاقة جديدة عبر الأطلسي” بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية أيا كانت نتيجتها.

وقال لودريان في تصريحات صحفية اليوم الخميس: “سيكون علينا إعادة بناء علاقة جديدة عبر الأطلسي، تشكل شراكة جديدة”، رافضا اتخاذ موقف مؤيد للمرشح الديمقراطي جو بايدن أو الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأضاف أن “اختيار الرئيس يعود إلى الأمريكيين. وينبغي علينا بعدها أن نعمل مع الشخصية المنتخبة ومع الحكومة الأمريكية الجديدة، مهما حصل”.

وأضاف: “لن نعود إلى الوضع الذي كان سائدا، إلى نوع من الماضي في العلاقة العابرة للأطلسي.. ما تغير هو واقع أن أوروبا أكدت سيادتها منذ أربع سنوات، على صعيدي الأمن والدفاع وعلى صعيد استقلاليتها الاستراتيجية”.

وتابع: “أنشأت أوروبا صندوقا أوروبيا للدفاع وأقامت علاقة دفاعية أقوى بكثير. منذ 4 سنوات، أكدت أوروبا رغبتها في أن يكون لديها على أراضيها أبطال اقتصاديون.

أظهرت رغبتها بأن يكون لديها نظام رقمي يسمح بأن تكون لديها استقلالية.. منذ 4 سنوات، خرجت أوروبا من سذاجتها وبدأت تأكيد نفسها على أنها قوة”.

وتروج فرنسا منذ سنوات بين شركائها الأوروبيين لاستقلالية استراتيجية لأوروبا في المسائل الدفاعية، وتصطدم في بعض الأحيان بتحفظات بعض الدول المتمسكة بشدة بالمظلة الأمريكية لأوروبا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزير الخارجية الفرنسي بـ”التاريخ الطويل، والقيم المشتركة والانتصارات المشتركة والمعارك المشتركة” بين أوروبا والولايات المتحدة من دون ذكر العلاقات التي شهدت توترا أحيانا مع دونالد ترامب.

وأكد أنه “يجب مواصلتها العلاقات، حتى إذا كانت لدينا منذ أربع سنوات اختلافات كبيرة. هذا لا يمنع أننا لا نزال معا في المعركة ضد الإرهاب، في دولة القانون التي نمثلها سويا”.