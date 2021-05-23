وزير الخارجية القطري يصل طرابلس في زيارة رسمية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية نجلاء المنقوش وعدد من الوزراء.

وبحث اللقاء الذي عُقِد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري 23 مايو 2021م استقبل رئيس حكومة الوحدة… تم النشر بواسطة ‏Government of National Unity حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأحد، ٢٣ مايو ٢٠٢١