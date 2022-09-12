وزير الخارجية القطري يُؤكد دعم بلاده للمسار السياسي الليبي

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي يزور البلاد حالياً.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر مستجدات الوضع في ليبيا، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للخارجية القطرية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكافة الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقراراها وسيادتها، وتحقيق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.