وزير الخارجية المصري: لن نسمح بتقسيم السودان تحت أيّ ظرف

أكد مساعد قائد الجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، تمسك القوات المسلحة بالخيار العسكري لإنهاء الحرب الدائرة في السودان، رافضاً أي ضغوط دولية للتوصل إلى هدنة جديدة دون حسم ما وصفه بـ“التمرد المسلح”.

وفي تسجيل مصوّر، هاجم العطا الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، الإمارات، السعودية، ومصر)، مشيراً إلى أن الجيش السوداني يتخذ قراراته بشكل مستقل ولا يخضع لأي إملاءات خارجية.

في السياق، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة في السودان واضحة تمامًا، مشددًا على أن القاهرة لن تقبل بتقسيم السودان تحت أي ظرف من الظروف.

وجاء ذلك في لقاء تلفزيوني مع قناة “القاهرة الإخبارية”، حيث أوضح عبد العاطي أن أبرز هذه الثوابت تشمل استبعاد الحلول العسكرية للأزمة، والحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وحماية مقدرات الشعب السوداني من التدمير والنهب.

وأضاف الوزير أن “تقسيم السودان خط أحمر لمصر”، مؤكدًا رفض القاهرة لأي محاولات تقوض وحدته أو تستهدف سيادته.

وأوضح عبد العاطي أن الموقف المصري يركز على تطبيق “إعلان الرباعية” الصادر في 12 سبتمبر الماضي، الذي يتضمن خارطة طريق تبدأ بهدنة إنسانية تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، تمهيدًا لعملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم، بما يحفظ حقوق ومقدرات الشعب السوداني الشقيق.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي سيطرت مؤخرًا على مدينتي الفاشر في دارفور وبارا في شمال كردفان، ما أسفر عن أزمة إنسانية حادة وتهجير واسع للمدنيين.

وزير الخارجية المصري يؤكد دعم القاهرة الكامل للسودان واستقراره

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، دعم مصر الكامل للسودان، مجدداً تضامن القاهرة مع السودان ودعم استقراره وأمنه ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية.

وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين ووقف إطلاق النار في السودان، فضلاً عن دعم جهود الرباعية الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة تحفظ أمن واستقرار البلاد.

كما شدد وزير الخارجية المصري على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي ورفض أي إجراءات أحادية في نهر النيل، مؤكداً وحدة موقف مصر والسودان كدولتي مصب لنهر النيل.