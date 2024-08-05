وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره التركي الوضعين الإقليمي والليبي

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطى إن مصر وتركيا يمكنهما صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين مستقبل مشرق لشعبيهما.

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق المشترك بين مصر وتركيا بما يحقق مصالح شعبيهما.

وتابع عبد العاطي أن المباحثات اشتملت عن الوضع الكارثي في غزة والسودان وليبيا والبحر الأحمر والقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتعاون على خفض حدة الصراع في المنطق.وأضاف أن هناك تصعيدا نتيجة لسياسة الاغتيالات السياسية والتى تدينها مصر بشكل كامل.

ومن جانبه، قال هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، إن إسرائيل تمثل تهديدا كبيرا للمنطقة ويجب وقف هذه الوحشية التى تنتهجها فى غزة.

وأضاف فيدان أن نتنياهو لا يريد سلاما فى المنطقة والوحشية فى غزة كشفت عجز المجتمع الدولى.

ورحب وزير خارجية تركيا بتنسيق مصر وقطر للعمل من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.