وزير الخارجية الهندي: نؤمن بحل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، أن بلاده متمسكة بإيمانها بحل الدولتين لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين و الإسرائيليين.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الوزير الهندي قوله خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الستين “حافظنا على هذا الموقف لسنوات. واليوم، تعتقد العديد من الدول أن حل الدولتين ليس ضروريا فحسب، بل أكثر إلحاحا من ذي قبل”.

كما دعا الوزير الهندي إلى فتح معبر إنساني لإيصال المساعدات الإنسانية لكافة مناطق قطاع غزة، معتبرا أنه كان على كان على إسرائيل أن تتوخى الحذر بشأن الخسائر بين المدنيين.

وشدد وزير الخارجية الهندي، على أن إسرائيل ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي، وكان ينبغي لها أن تكون حذرة بشأن سقوط ضحايا من المدنيين.

ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.