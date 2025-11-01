وزير الخارجية اليمني يبحث مع المبعوث الأممي جهود عملية السلام

بحث وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، جهود الدفع بعملية السلام في اليمن وإنهاء الصراع في البلاد الذي استمر لأكثر من 10 أعوام.

وجاء ذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ21 لمؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة)، حيث ناقش الزنداني مع المبعوث الأممي الجهود الأممية والدولية الرامية إلى دعم الاستقرار في اليمن وتعزيز العمل الإنساني في مختلف المحافظات.

وأشار الوزير اليمني إلى دعم الحكومة الكامل لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في أداء مهامها، مشيدًا بالدور الإنساني الذي تقوم به في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.

من جانبه، جدد غروندبرغ التزام المنظمة الدولية بدعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني وتخفيف أعبائه الإنسانية.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد أيام من مباحثات أجراها غروندبرغ في مسقط مع رئيس الوفد المفاوض في جماعة “أنصار الله” محمد عبد السلام، بشأن جهود التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تشمل استئناف العمل على تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع المملكة العربية السعودية، بقيادة عمانية، في أواخر 2023.

“أنصار الله” تتهم منظمة الصحة العالمية بتسييس العمل الإنساني في اليمن

اتهمت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) منظمة الصحة العالمية بتسييس عملها الإنساني في اليمن، مشيرة إلى أنها أوقفت برامج حيوية لدعم القطاع الصحي في مناطق سيطرة الجماعة بسبب دوافع سياسية.

وأكد نائب وزير الخارجية في حكومة “أنصار الله”، عبد الواحد أبو راس، أن المنظمة توقفت عن توفير مساعدات أساسية مثل الأكسجين المدعوم للمستشفيات.

كما انتقد أبو راس المنظمات الأممية التي وصفها بأنها تنفذ أجندات سياسية ضد الحكومة اليمنية، في حين رحب بالمنظمات الإنسانية الأخرى التي تعمل بحرية ودون تدخلات سياسية.