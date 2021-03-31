وزير الخارجية تُشارك في اجتماع دول التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»

شاركت وزير الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش، في الاجتماع المصغر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم “داعش”، الذي انعقد أمس الثلاثاء، بدعوة من صوفي ويليمز نائب رئيس الوزراء ووير الخارجية بمملكة بلجيكا، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الوزير في كلمتها على التزام حكومة الوحدة الوطنية بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى الحاجة إلى مضاعفة التعاون والتنسيق لوضع حد للمخاطر التي تُشكلها المجموعات الإرهابية في أماكن عدة بما فيها منطقة الساحل، مُذكرة بسعي الإرهابيين إلى إنشاء معاقل جديدة كما كان الحال في ليبيا.

كما أوضحت المنقوش أن مكافحة الإرهاب لا يقتصر على البعد الأمني وإنما أيضا الفكري، لأنه يمثل فكرا قبل أن يكون عملا.

وأشارت الوزير إلى قيام السلطات الليبية مؤخرا بإعادة عائلات لعناصر “داعش” من الجنسية التونسية وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية بجمهورية تونس الشقيقة وسيستمر التعاون بالخصوص مستقبلا.

كما أكدت الوزير كذلك على أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل جاهدة على تحقيق تطلعات الشعب الليبي في استعادة الأمن والاستقرار واستكمال العملية الديمقراطية والدستورية وبناء مؤسسات دولة قوية تحترم فيها كافة الحقوق والحريات.