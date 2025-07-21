وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال بسفارة ليبيا في الأردن

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، القائم بالأعمال في سفارة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، محمد أبو خزام، بحضور مدير الإدارة العربية بالوزارة، أسامة بغني.

وتناول اللقاء متابعة سير عمل السفارة، ودور القائم بالأعمال في تمثيل الدولة الليبية وتقديم الدعم والخدمات للجالية الليبية المقيمة في الأردن.

وأكد الباعور أهمية الاستمرار في العمل الدبلوماسي وتكثيف الجهود لخدمة المواطنين الليبيين بالخارج، بما يعكس صورة الدولة ويعزز دور البعثات الليبية.