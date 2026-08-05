الخدمة المدنية تبحث آليات رفع «كفاءة موظفي» جامعة الزيتونة

بحث وزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية عبد المنعم إبراهيم صالح، مع الكاتب العام لجامعة الزيتونة أبوبكر أحميد، عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها أوضاع موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى آليات دعم وتطوير الموارد البشرية.

وذكرت وزارة الخدمة المدنية أن اللقاء عُقد في العاصمة طرابلس، الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، وناقش سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال تطوير الكفاءات البشرية، بما يواكب متطلبات تحسين الأداء داخل مؤسسات الدولة.

وتناول الاجتماع مبادرة “تمكين” للتدريب والتطوير الوظيفي التي تنفذها وزارة الخدمة المدنية، بهدف رفع كفاءة الموظفين وتنمية قدراتهم الإدارية والمهنية، من خلال برامج تدريبية تسهم في تطوير مهارات العاملين وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.

كما بحث الجانبان احتياجات موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وأهمية إعداد برامج تطويرية تستجيب للمتطلبات العملية، بما يدعم مسار الإصلاح الإداري ويرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات التعليم العالي.

وأكد وزير الخدمة المدنية عبد المنعم إبراهيم صالح والكاتب العام لجامعة الزيتونة أبوبكر أحميد أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، والعمل على تنفيذ مبادرات تدريبية وتأهيلية تسهم في بناء قدرات الكوادر البشرية وتعزيز كفاءة المؤسسات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن توجه وزارة الخدمة المدنية لتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة، ودعم برامج التدريب والتأهيل، باعتبار تطوير العنصر البشري أحد المحاور الأساسية لتحسين الأداء الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

وتواصل وزارة الخدمة المدنية تنفيذ مبادرة “تمكين” للتدريب والتطوير الوظيفي ضمن خططها الرامية إلى تنمية القدرات الإدارية والمهنية للعاملين في مؤسسات الدولة، ودعم بناء كوادر أكثر كفاءة وقدرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها.