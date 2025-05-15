وزير الخزانة الأمريكي: بدأنا رفع العقوبات عن سوريا لدفعها نحو السلام

أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن بدأت رسميًا خطوات رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار تحرك قالت الإدارة الأمريكية إنه يهدف إلى تحقيق الاستقرار وتشجيع عملية السلام في البلاد.

وقال بيسنت، في تصريح نُشر عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، إن “وزارة الخزانة الأمريكية تتحرك لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار ودفع سوريا نحو السلام”، مشيرًا إلى أن عملية رفع العقوبات قد انطلقت بالفعل.

بدوره، أعرب المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في ملفات النزاعات الإقليمية، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب.

وقال ويتكوف في مقابلة مع صحيفة “أتلانتيك”: “سنصل إلى حل في المسألة الإيرانية، وسنصل كذلك إلى حل بشأن حرب روسيا وأوكرانيا”، وأضاف أن “من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا”.

وأكد المبعوث الأمريكي أنه “سنحقق نجاحًا في سوريا، وستسمعون عنه سريعًا”، كما أعرب عن تفاؤله بتحقيق تقدم في ملفات ليبيا وأذربيجان وأرمينيا أيضًا.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، أعلن فيه أن الولايات المتحدة ستبدأ برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك استجابة لطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وسبق الإعلان، محادثات جرت بين ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، عُقدت قبيل القمة الأمريكية الخليجية التي استضافتها السعودية هذا الأسبوع، في مؤشر على انفتاح دبلوماسي غير مسبوق منذ أكثر من عقد من العزلة السياسية التي فُرضت على دمشق.

https://twitter.com/SecScottBessent/status/1922703939897532636?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1922703939897532636%7Ctwgr%5E76eebcfeb73127db90db58b1dd2cea4de31997c0%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1673693-D988D8B2D98AD8B1-D8A7D984D8AED8B2D8A7D986D8A9-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D98A-D98AD8A4D983D8AF-D8A8D8AFD8A1-D8B1D981D8B9-D8A7D984D8B9D982D988D8A8D8A7D8AA-D8B9D986-D8B3D988D8B1D98AD8A7%2F