وزير الداخلية: اتّساع الخروقات الأمنية يهدد العملية الانتخابية

قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، إنّ اتساع رقعة الخروقات الأمنية مع انطلاق العملية الانتخابية، يهدد سلامة الانتخابات بأن تجرى على النحو الآمن المشروط.

وأوضح مازن في بيان له، أنّ وزارتي الداخلية والعدل تلقاتا عدّة شكاوى من أطراف عدّة، مما يمس من نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.

وأضاف مازن أنّ الوضع لم يعد مقبولا، بشأن سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي بعد أن اعتذرت اليوم اللجنة المشكلة مجددا لمحكمة سبها عن النظر في الطعون المقدّمة إليها، في ظل انفلات الوضع الأمني جراء عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية المعتمدة لتأمين الانتخابات.

وأعلن مازن أنّ استمرار عرقلة العملية الانتخابية سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية، ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية بشكلها الصحيح في موعدها.