وزير الداخلية التركي: تحييد إسماعيل سورغيتش المُدرج على «اللائحة الحمراء للمطلوبين»

صرح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن “تحييد” إسماعيل سورغيتش، المدرج على “اللائحة الحمراء للمطلوبين”.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن صويلو قوله: أن “سورغيتش كان يشغل منصب مسؤول حزب العمال الكردستاني في ولاية تونج إيلي”.

وكانت قوات الأمن التركية، أوقفت اليوم، 18 شخصا في ولاية عثمانية بجنوب البلاد، للاشتباه في صلتهم بتنظيم “داعش”.

وخلال عمليات المداهمة، عثرت فرق مكافحة الإرهاب على مسدسين وبندقيتين وأعلام التنظيم في أماكن إقامة المشتبهين.

وتم اقتياد المشتبهين إلى مقر مديرية أمن الولاية لإجراء التحقيقات اللازمة معهم.