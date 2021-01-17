وزير الداخلية التركي يفتتح مسجداً داخل كليّة للقوات الخاصة

افتتح وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مسجداً داخل كليّة لقوات الكوماندوز التابعة لقيادة لحرس الحدود “جندرما”، غربي البلاد.

وأقيمت مراسم رسمية لافتتاح المسجد المشيّد من قِبل عائلة “غوفان”، داخل الكلية، بقضاء “فوتشا” في ولاية إزمير، شارك فيها إلى جانب الوزير، أفراد أسرة “غوفان”، بحسب ما نقلت شبكة “ترك برس”.

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح، أشاد “صويلو” بتبرعات عائلة “غوفان”، وشكر فيها باسمه واسم القوات الأمنية، الجمعية التي تكفلت ببناء المسجد، داعياً الله أن يتقبل منها هذا العمل.

وعبّر الوزير التركي عن سعادته بتمكّن قوات الكلية عبر إنشاء المسجد، من سماع صوت الأذان وأداء الصلوات فيه 5 مرات على مدار اليوم.

يُشار إلى أن تركيا شهدت تحولاً لافتاً خلال العقد الأخير، في مجال الحريات الدينية، وانتقلت من مرحلة حظر الأذان باللغة العربية، واحتكار المراتب العليا في الجيش والأمن، على الفئة غير المحافظة، وحظر الحجاب، إلى مرحلة بات فيها بإمكان المحجبات وغيرهن تولي المناصب التي يرغبون بها، بناء على قدراتهم ومهاراتهم التي يمتلكونها.