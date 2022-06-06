وزير الداخلية بالحكومة الليبية يُجري زيارة تفقدية في سرت

قام وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية داخل مدينة سرت.

وكان في استقبال الوزير، مختار المعداني عميد بلدية سرت، والعميد مختار أبوسبيحة مدير أمن سرت.

وتأتي هذه الزيارة في اِطار عمل وزارة الداخلية والحكومة الليبية لتوحيد مؤسساتها بكافة مناطق ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

كما أجرى الوزير جولة داخل الغرفة الأمنية المشتركة والمجلس البلدي سرت، وبعض المواقع الإدارية فِي مجمع وقادوقو بالمدينة.

وفي ختام هذه الزيارة أثْنى وزير الداخلية على سير العمل مطالبًا ببذل المزيد مِن الجهد والعطاء خدمةً للصالح العام.