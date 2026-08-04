وزير الداخلية في أنقرة.. مباحثات مع «هاكان فيدان» لتعزيز التنسيق الأمني

وصل وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد أمني، في زيارة تهدف إلى بحث ملفات التعاون والتنسيق بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية الليبية إن الطرابلسي عقد عقب وصوله لقاءً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تناول الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الوزارة أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين ليبيا وتركيا في المجالات المرتبطة بالعمل المشترك، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الملفات التي جرى بحثها.

وتأتي زيارة وزير الداخلية الليبي إلى أنقرة ضمن مسار العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، والتي تشمل عددًا من المجالات الأمنية والسياسية، وسط استمرار التواصل بين مسؤولي البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وتربط ليبيا وتركيا علاقات تعاون في عدد من المجالات، وتشهد السنوات الأخيرة لقاءات متواصلة بين مسؤولين من البلدين لبحث الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، إضافة إلى آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية.