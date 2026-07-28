وزير الداخلية: نسعى لتعزيز «التعاون الأمني» مع الصين

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، السفير الصيني لدى ليبيا ما شيوي ليانغ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية في عدد من المجالات الأمنية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق توسيع التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات والتجارب، إلى جانب تطوير منظومات الاتصالات الأمنية، وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، بما يدعم رفع كفاءة الأجهزة الأمنية ويعزز قدراتها الفنية والمهنية.

كما ناقش اللقاء عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات التنسيق بشأنها بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية.