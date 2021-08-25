وزير الداخلية يبحث أوجه التعاون الأمني مع الولايات المتحدة

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء خالد مازن، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخطط والبرامج التي قامت بها وزارة الداخلية لتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وأوجه التعاون بين البلدين خصوصاً في الجانب الأمني.

وحضر اللقاء كل من مدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان، ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء عميد سليمان الباروني.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن اللواء مازن تأكيده، خلال اللقاء الذي عُقِد عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة، أن الوزارة جهزت ما يقارب 35 ألف عضو من رجال الشرطة لتأمين الانتخابات، وأعدت دورات تدريبية للرفع من كفاءتهم في مجال الأمن الانتخابي.

كما تطرق الوزير إلى موضوع الهجرة غير الشرعية وما نتج عنها من أعباء اقتصادية، وأوضح بأن الدولة الليبية لم تتوان عن تقديم المساعدات للمهاجرين كونها موضوع إنساني، موضحاً بأن ليبيا ليست المتضرر الوحيد من هذه الظاهرة، ومشيراً إلى استعداد الجانب الليبي في التعاون بخصوص هذا الملف.

من جانبه أبدى السفير الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع وزارة الداخلية وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقاً بين البلدين والتي تُعنى بالرفع من قدرات الأجهزة التابعة للوزارة وأفرادها، وأكد السفير بأن العمل مستمر في عديد من المجالات الأمنية.