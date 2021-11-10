وزير الداخلية يبحث في مالطا تطوير التعاون الأمني المشترك

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء خالد مازن، اليوم الأربعاء، نظيره المالطي بايرون كامليري، والمستشار الأول للوزير ريان سبانيول، ومدير الاستخبارات جو بوجيا، ونائب رئيس الجيش مارك مالية، و بحضور مدير مكتب الوزير عميد نور الدين أبو جريدة، والدكتور خالد فلاح مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد البشير بالنور، ورئيس البعثة الليبية في مالطا والقنصل الليبي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن هذه الزيارة تأتي استكمالا للمباحثات التي تمت في طرابلس خلال شهر أبريل الماضي.

وتم التأكيد خلال اللقاء، على أهمية التعاون الأمني المشترك بين البلدين وتطويره بما يخدم المصالح المشتركة.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لوضع الآليات التنفيذية المناسبة لتحديد الدورات التدريبية التخصيصة لصالح عناصر أمن السواحل في مجالات الغوص والإنقاذ وصيانة الزوارق، وتفعيل مركز تنسيق العمليات وتمكين ممثلي الوزارتين من المباشرة في مهامهم بما يضمن توحيد الجهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب عبر البحر، وتأمين الاتصال المباشر لتبادل المعلومات، بالإضافة إلى العمل على الإسراع في إنشاء مدرسة خاصة لنزع الألغام في طرابلس.