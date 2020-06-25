وزير الداخلية يبحث مع مسؤولين أمريكيين التعاون في المجال الأمني

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اجتماعاً مع عدد من المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع تمحور حول جهود إصلاح القطاع الأمني في ليبيا (SSR)، وخطة الوزارة لتطوير أجهزتها وأقسامها المختلفة، بالإضافة إلى برنامج الوزارة لإعادة التفكيك والتسريح والإدماج (DDR).

وحضر الاجتماع رفقة وزير الداخلية المفوض كل من مساعد الوكيل للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي، ومدير مكتب الشرطة الدولية عميد عبدالحميد الغزالي، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد علي النويصري، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمود فتح الله، ومدير إدارة التدريب عميد فتحي عون، بالإضافة إلى رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور.

وحضر الاجتماع من الجانب الأمريكي كل من مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون منطقة شمال أفريقيا هنري ووستر، وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بالإضافة إلى اللواء ميغيل كوريا كبير مسؤولي شمال أفريقيا والشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، والعميد ستيفين دي ميليانو من القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”.

وأثنى الجانب الأمريكي على عمل الوزارة في إصلاح القطاع الأمني، وجدية الوزارة في تطبيق برنامج تفكيك، وتسريح وإعادة إدماج متكامل، وعرضوا تقديم المساعدة في هذا المجال.

كما أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية، وزارة الداخلية في هذا الاجتماع، بأنهم يدرسون مع المكاتب والإدارات المختلفة في واشنطن إمكانية المساعدة في نزع وإزالة الألغام.