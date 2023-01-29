وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإيطالي الجريمة العابرة للحدود

استعرض وزير الداخلية المكلّف عماد الطرابلسي مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي خطة عمل الوزارة بمراحلها الأربعة في مكافحة الهجرة غير القانونية والمخدّرات والجريمة المنظّمة العابرة للحدود.

وناقش اللقاء الذي عُقد على هامش زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت إلى العاصمة طرابلس تعزيز علاقات التعاون بين البلديْن الصّديقيْن في عدّة مجالات.

وأشاد الوزير الإيطالي بخطة وزارة الداخلية الأمنية للمحافظة على الأمن، داعياً نظيره الليبـي إلى زيارة إيطاليا قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي الداخلية الليبيـة والإيطالية الذي تمّ التأكيد على عقده خلال شهر فبراير القادم