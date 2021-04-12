وزير الداخلية يبحث مع نظيره التركي أوجه التعاون الأمني بين البلدين

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الاثنين، مع سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، وذلك على هامش الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الإستراتيجي رفيع المستوى.

وفي مستهل اللقاء، عبر وزير الداخلية الليبي عن عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين مؤكداً على أهمية تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات الأمنية الأمر الذي يعود بالأمن والاستقرار على البلدين وشعبيهما.

كما أكد على أهمية رفع التأشيرة عن الليبيين الراغبين في السفر لتركيا وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب وفق أسس علمية وضوابط مدروسة وبما يسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وتم خلال اللقاء بحث كافة أوجه التعاون الأمني بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتدريب والتأهيل الأمني، إضافةً إلى مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود وتبادل الخبرات في مجال مكافحة المخدرات وعمليات التخلص من الذخائر.

هذا وخلُصَ اللقاء إلى الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة وتعيين مندوبين عن وزارتي الداخلية في أنقرة وطرابلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.