وزير الداخلية يبحث مع نظيره المالطي التعاون في المجال الأمني

اجتمع وزير الداخلية عميد خالد مازن، اليوم الاثنين، بوزير الداخلية والأمن الوطني المالطي بايرون كاميلليري، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء المالطي إلى ليبيا على رأس وفد وزاري من بينهم وزير الداخلية وعدد من الوزراء.

وتم خلال هذا الاجتماع استعراض عدد من الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين وزارتي الداخلية في البلدين في شتى المجالات الأمنية والتي استندت على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وخصوصية العلاقة بين دولة ليبيا وجمهورية مالطا.

وأكد الجانبان على أهمية تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما أكد وزير الداخلية عميد خالد مازن على جملة من الملفات الهامة التي ينبغي مراجعتها وإيجاد آليات مشتركة لتطوير التعاون بشأنها على رأسها مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بالبلدين، إضافة إلى التدريب التخصصي وفق لاحتياجات وزارة الداخلية.

كما تطرق وزير الداخلية إلى أهمية دور مالطا الفاعل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، وأكد على أهمية الاستفادة من هذا الدور في توجيه الدعم الأوروبي وفقاً للأولويات التي يُحددها الجانب الليبي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين تتولى إيجاد الآليات الناجعة التي تضمن تطوير ملف التعاون الأمني بين البلدين.