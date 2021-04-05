وزير الداخلية يبحث مع نظيره المالطي التعاون في المجال الأمني

اجتمع وزير الداخلية عميد خالد مازن، اليوم الاثنين، بوزير الداخلية والأمن الوطني المالطي بايرون كاميلليري، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء المالطي إلى ليبيا على رأس وفد وزاري من بينهم وزير الداخلية وعدد من الوزراء.
وتم خلال هذا الاجتماع استعراض عدد من الاتفاقات والتفاهمات المبرمة بين وزارتي الداخلية في البلدين في شتى المجالات الأمنية والتي استندت على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وخصوصية العلاقة بين دولة ليبيا وجمهورية مالطا.
وأكد الجانبان على أهمية تفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما أكد وزير الداخلية عميد خالد مازن على جملة من الملفات الهامة التي ينبغي مراجعتها وإيجاد آليات مشتركة لتطوير التعاون بشأنها على رأسها مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات الأمنية بين الأجهزة المختصة بالبلدين، إضافة إلى التدريب التخصصي وفق لاحتياجات وزارة الداخلية.
كما تطرق وزير الداخلية إلى أهمية دور مالطا الفاعل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، وأكد على أهمية الاستفادة من هذا الدور في توجيه الدعم الأوروبي وفقاً للأولويات التي يُحددها الجانب الليبي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين تتولى إيجاد الآليات الناجعة التي تضمن تطوير ملف التعاون الأمني بين البلدين.
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