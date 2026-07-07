وزير الداخلية يبحث مع وفد أمريكي تعزيز «التعاون الأمني»

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، وفدًا أمريكيًا ضم مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، ومساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية كايل ليستون، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت.

وقالت وزارة الداخلية الليبية إن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة، خاصة في المجالات الأمنية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن المباحثات ركزت على أهمية دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الليبية والجهات الأمريكية المعنية، بما يخدم المصالح المشتركة.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من الاتصالات بين المسؤولين الليبيين والأمريكيين لبحث ملفات التعاون والشراكة، وفي مقدمتها الجوانب الأمنية وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية ذات الصلة.

هذا وتشهد العلاقات الليبية الأمريكية اتصالات متواصلة حول عدد من الملفات، من بينها دعم الاستقرار وتعزيز المؤسسات الأمنية، في ظل مساعٍ دولية لدفع مسار سياسي وأمني أكثر استقرارًا في ليبيا.