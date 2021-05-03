وزير الداخلية يبدأ جولة في المنطقة الشرقية

قام وزير الداخلية عميد خالد مازن، مساء الأحد، بجولة ميدانية زار خلالها مديرية أمن توكرة، وذلك ضمن جولته في المنطقة الشرقية التي بدأت من مدينة القبة بالجبل الأخضر.

وخلال الجولة التي رافقه فيها فرج قعيم وكيل الوزارة للشؤون الفنية، اطلع الوزير على سير العمل بكافة الأقسام التابعة للمديرية، والتقى بمدير الأمن ومنتسبي المديرية، كما تم دعم المديرية بـ21 مركبة آلية.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن عميد مازن قوله، إن وزارة الداخلية تسعى خلال المرحلة الراهنة للقيام بالعديد من الخطوات الهامة التي تصب في مصلحة تحقيق الأمن بمفهومه الشامل وذلك من خلال عدة إجراءات عملية سيلحظها المواطن ويعيشها واقعاً ملموساً، وفق قوله.

ووصل الوزير يوم الأحد، إلى مطار الأبرق في زيارة هامة تهدف إلى الاطلاع على نشاط مكونات الوزارة بالمنطقة الشرقية وتقييم عملها المبذول، إضافة لمتابعة عدة موضوعات تتعلق بصميم عمل وزارة الداخلية.

ضمن جولته في المنطقة الشرقية التي بدأت من مدينة القبة، قام معالي السيد وزير الداخلية عميد خالد مازن مساء يوم أمس الاحد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الأحد، ٢ مايو ٢٠٢١