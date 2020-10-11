وزير الداخلية يتفقد الأوضاع الأمنية داخل منطقة الكريمية

قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، بجولة داخل منطقة الكريمية بالعاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الجولة شملت المحال التجارية بشارعي “السامبا ودبي”، وذلك للوقوف على الأوضاع الأمنية داخلهما باعتبارهما من أكبر الأسواق التجارية للسلع الغذائية والمستلزمات الأخرى التي تزود أغلب المدن والمناطق في ليبيا.

وقام الوزير بجولة داخل المحال التجارية، مستمعاً لشروح وافية من قِبل أصحابها حول المشاكل التي تواجههم بين الفينة والأخرى، وذلك لإيجاد الحلول لها.

وأكد أصحاب المحال التجارية بأن الأوضاع حالياً تسير بشكل جيد ولا توجد تجاوزات أو تعديات عليهم.

وتأتي هذه الجولة في إطار السعى الدؤوب لوزير الداخلية من أجل الحفاظ على الممتلكات والأعراض وحفظ الأمن، واستجابة للشكاوى والبلاغات الواردة من قِبل أصحاب المحال التجارية خلال الفترة الماضية.

وزير الداخلية المفوض يتفقد الأوضاع الأمنية داخل منطقة الكريميةطرابلس 11 أكتوبر 2020مقام وزير الداخلية المفوض السيد "… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Sonntag, 11. Oktober 2020