وزير الداخلية يتفقد قصر بن غشير وترهونة

عقد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أمس الخميس، اجتماعاً مع مدير مديرية أمن ترهونة، وعدد من ضباط المديرية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى مدينة ترهونة للاطلاع والوقوف على الجهود الأمنية التي قامت بها عملية “البلد الآمن”، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكد الوزير في تصريح صحفي عقب الاجتماع بأن مدينة ترهونة ستكون في أفضل حال وأن القوة المُعدة من وزارة الداخلية ستُشرف على فتح كافة المؤسسات الخدمية للمواطن.

وقال الوزير في تصريحه: “أصدرنا تعليماتنا لإدارة العمليات الأمنية وقوة الردع الخاصة لتوفير الوقود والأشراف على توزيعه وحفظ الأمن بالمدينة”. وأضاف باشاغا: “نحن بصدد البحث على كافة المقابر الجماعية للتعرف على هوية الجثث وتسليمها لذويها ومن الضروري عودة الأمن إلى المدينة ولا نريد أي تدخلات أمنية مع القوة التي تم تكليفها”. ووجه وزير الداخلية نداء لأهالي ترهونة بالعودة إلى مدينتهم وطمأنهم بأنهم سينعمون بالأمن باعتبار أن ترهونة ستكون مدينة أمنة تساهم في استقرار ليبيا دون اللجوء إلى تصفية الحسابات غير المسموح بها. وتعهد الوزير بعودة الأمن إلى مدينة ترهونة لتصبح قوية في جسم الدولة الليبية والتي ستسير بخطى ثابتة وسريعة نحو التقدم والرقي، وفق قوله. وثمن وزير الداخلية كافة المجهودات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية داخل المدينة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن. ورافق وزير الداخلية خلال هذه الزيارة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومعاونه ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير مكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة ومدير مكتب وزير الداخلية ورئيس إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وعدد من ضباط الوزارة. وزير الداخلية المفوض يقوم بزيارة إلى مدينة ترهونة أجتمع وزير الداخلية المفوض السيد "فتحي باشاغا" ظهر اليوم مع مدير… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Donnerstag, 11. Juni 2020 يأتي ذلك في حين، عقد وزير الداخلية فتحي باشاغا، اجتماعاً مع مدير مديرية أمن قصر بن غشير، وعدد من ضباط المديرية خلال زيارة قام بها إلى مدينة قصر بن غشير. وأوضح الوزير في تصريح صحفي عقب الاجتماع بأن هذه الزيارة إلى بلدية قصر بن غشير تأتي ترسيخاً لفرض الأمن والسيطرة للحفاظ على أرواح الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة من النهب والعبث بها وعدم تكرار أخطاء الماضي. وثمن باشاغا كافة المجهودات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية داخل البلدية والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن . وقال الوزير: “نحن نتطلع إلى عودة الحياة داخل منطقة قصر بن غشير وسنستمر في جهودنا حتى تستقر المنطقة بالكامل فيما لا يزال البحث جاريا للتعرف على هوية الجثث داخل المقابر الجماعية التي تم العثور عليها مؤخراً”. وزير الداخلية المفوض يقوم بزيارة لبلدية قصر بن غشير إجتمع وزير الداخلية المفوض السيد فتحي باشاغا صباح اليوم مع مدير… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Donnerstag, 11. Juni 2020