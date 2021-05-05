وزير الداخلية يتفقد مديرية أمن بنغازي

قام وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، رفقة وكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج قعيم، بزيارة استهدفت مُديرية أمن بنغازي والإدارة العامة للدعم المركزي ومركز تدريب الخاص بالدعم و مصنع ملابس الشرطة بمدينة بنغازي.

وأفاد مكتب الإعلام الامني بالوزارة، بأن هذه الزيارة تأتي بعدما أجرى الوزير اجتماعاً أمنياً بعدد من مُدراء الأمن والإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية بالمدينة، للوقوف على حاجياتهم والسعي للرفع من المستوى الأمني في كافة المُدن.

وشدّد الوزير على ضرورة فرض الأمن والمُجاهرة به خصوصاً أن بنغازي تُعتبر من أولويات خطط عمل وزارة الداخلية، وحث الوزير أثناء زيارته لإدارة الدعم المركزي ولقاءه بمدير الإدارة العامة وعددٍ من الضباط على ضرورة تقديم الأفضل بالعمل المناط بهم والسعي لتوطيد العلاقة بين عناصر الداخلية والشارع العام في كافة المُدن.

واخُتتم الاجتماع بالنظر في كيفية تذليل الصعاب بكافة الإدارات ومُنتسبيها من حيث المُستحقات وما يشملها والاحتياجات وحلحلة المعوقات أمام عملهم الأمني الوطني، كما تم الاتفاق علي السعي لإنشاء مبنى خاص لصنع ملابس الشرطة لحاجتهم الماسة له.

معالي ‌وزير الداخلية رفقة السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية في زيارة أستهدفت مُديرية أمن بنغازي والإدارة العامة للدعم… تم النشر بواسطة ‏وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية – حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأربعاء، ٥ مايو ٢٠٢١