وزير الداخلية يدعو إلى تجفيف منابع عصابات تهريب البشر

طالب وزير الداخلية عميد خالد مازن، تجفيف منابع عصابات تهريب البشر وقطع امداداتها من الجنوب إلى الشمال وإيجاد الحلول العاجلة لهذا الملف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية اليوم الأربعاء، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عميد المبروك عبدالحفيظ، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل عميد محمد النويصري.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة تداعيات الهجرة غير الشرعية، خاصةً في هذه الأوقات التي تعتبر بداية موسم انطلاق المهاجرين من السواحل الليبية.

وشدّد الوزير على مراعاة الجانب القانوني في هذا الشأن، مشيرا إلى أن ذلك لا يأتي إلا من خلال تطوير قدرات العاملين بهذا المجال في التحري وجمع المعلومات عن هذه العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر والعمل على تسوية أوضاع المهاجرين وفق القانون.

كما طالب الوزير بضرورة تقديم الإحاطة الإنسانية لضحايا الإتجار بالبشر وتوفير كافة الخدمات الطبية.