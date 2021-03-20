وزير الداخلية يدعو جميع أطياف الشعب إلى مساندة الوزارة في أداء مهامها

دعا وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد خالد مازن، جميع أطياف الشعب إلى مساندة وزارة الداخلية في أداء مهامها على الوجه الأمثل، بتجاوز صفحة الماضي والتسامح أولا، ونبذ خطاب الكراهية وتحييده من كل المنابر الإعلامية.

كما دعا عميد خالد مازن، في بيانه الأول، كافة منتسبي وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل بروح الفريق الواحد، باعتبار هذا الطلب صار استحقاقا اكثر من أي وقت مضى.

وأوضح وزير الداخلية أن “العبء الأكبر يقع على عاتقنا لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل”.

وأشار البيان إلى أن معيار الكفاءة والتنافس الشريف سيكون أساسا متينا لاختيار القادة بالداخلية لتنفيذ الخطط والبرامج على كافة التراب الليبي، وفق المنظور الجديد للأمن بما يُواكب التحولات السياسية.

وتوجه الوزير في بيانه إلى أبناء الشعب الليبي بالقول: “إن الأجواء الإيجابية الحالية ينبغي استغلالها لتحقيق مستقبل مشرق من خلال تكامل أدوار الجميع، وتغليب مصلحة الوطن، دون إغفال ملف حقوق الإنسان وأوضاع النازحين والمهجرين، والعمل على صون حقوق وحريات المواطنين والأجانب على حد سواء”.